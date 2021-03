Merkur-Chefin erklärt, warum es jetzt billigeres Bio gibt

In der Industrie sorgen die Eigenmarken der Händler jedenfalls zunehmend für Nervosität. Der Rewe-Konzern spart sich durch die Bündelung in Billa Plus nicht nur Kosten durch Doppelgleisigkeiten, sondern baut durch steigende Bestellmengen auch seine Verhandlungsmacht aus, klagen Produzenten. Ein Argument, das Wilgmann so nicht gelten lässt. „Vieles wurde schon zuvor zusammen eingekauft.“ In einer Packung Vanilleeis unter der Billa-Eigenmarke sei immer schon der gleiche Inhalt gewesen wie in jener der Marke Merkur. Man habe sich nur zwei unterschiedliche Packungen geleistet. Der Eigenmarkenanteil im Konzern liege übrigens aktuell bei 27 Prozent.

Aufräumen will Wilgmann auch bei den Aktionen, die bei Kunden mitunter für Ärger sorgen. Etwa, wenn sie an der Kassa feststellen, dass das Prozent-Pickerl für das von ihnen ausgewählte Produkt nicht gilt. An ein Ende der Pickerl sei aber nicht gedacht, betont sie. Dafür seien sie bei Kunden zu beliebt.

In Sachen Öffnungszeiten wünscht sich Wilgmann übrigens eine Rückkehr zur Normalität, also Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Davon ist auf politischer Ebene derzeit aber nichts zu hören.