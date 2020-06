Merkel darf führen, nicht nur mit Geld

Helmut Schmidt und Helmut Kohl, die beiden deutschen Kanzler, waren so verschieden, wie Menschen nur sein können. Schmidt ( SPD) regierte von 1974 bis 1982 und erklärt noch in hohem Alter gerne die Weltwirtschaft. Kohl ( CDU) hatte das Glück, anschließend 16 Jahre an der Macht zu sein – und das Geschick, den Weltmächten die deutsche Einheit abzuringen.

So unterschiedlich die Kanzler waren, so konsequent lebten sie die außenpolitische Doktrin der Bundesrepublik, die ungefähr so lautete: Deutschland ist ein Mitglied der westlichen Wertegemeinschaft, das politisch unauffällig bleibt und seine wirtschaftliche Stärke zur Lösung von möglichen Konflikten einsetzt.

Und wie das funktionierte: Die britische Premierministerin Margaret Thatcher rief zur Beruhigung der konservativen Europagegner zu Beginn eines Gipfeltreffens immer:„I want my money back!" Und am Ende wurde ihr ein Scheck ausgestellt, unterschrieben vom deutschen Kanzler. Strukturfonds für die südlichen Länder wurden vorzugsweise mit deutschem Geld befüllt, und als es bei den Beitrittsverhandlungen von Spanien und Portugal stockte, kam Helmut Kohl – und zahlte.