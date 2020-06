"Mehrwertsteuersenkung frühestens ab August möglich"

Ob die Steuersenkung in Relation zum Aufwand überhaupt noch eine Ersparnis für die Betriebe bringt „sei dahingestellt“, hegt Houf leichte Zweifel am Erreichen der politischen Ziele. Zur kurzfristigen Liquiditätssicherung eignet sich die Maßnahme jedenfalls nicht. Wenn die Steuersenkung am 1. Juli in Kraft tritt, müssen die Unternehmen frühestens am 15. September weniger Umsatzsteuer an die Finanz abführen, bei vierteljährlicher Vorauszahlung gar erst am 15. November.

Völlig unklar ist, ob die Mehrwertsteuer-Senkung an die Konsumenten weitergegeben wird und damit auch die Preise neu kalkuliert und angeschrieben werden müssen. In der Kulturbranche gibt es wenig Bereitschaft dazu, schon lange vorher festgelegte Ticketpreise für den Sommer noch einmal zu ändern.

Dass durch die niedrigere Steuer der Konsum angekurbelt wird, glaubt Houf wie viele andere Experten eher nicht. Niemand werde sich deshalb zwei Tassen Kaffee mehr leisten, nur weil dieser um ein paar Cent billiger sei. In Deutschland dürfen Betriebe zur Erleichterung die Steuersenkung als Rabatt an der Kassa abziehen. Davon hält der KWS-Präsident wenig, weil der richtige Steuersatz ja trotzdem auf der Rechnung ausgewiesen werden müsse. „Mit so einem einfachen Rabattsystem würde sonst ja das gesamte Umsatzsteuer-System kippen“.