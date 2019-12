Mehr Wachstum: Deutschland lockt ausländische Fachkräfte

Dies soll in Zukunft intensiviert werden: Im Schulterschluss mit der Wirtschaft will die deutsche Bundesregierung mehr ausländische Arbeitskräfte ins Land locken. Das ist das Ergebnis des Fachkräftegipfels vom Montag. „Ausländische Beschäftigte stellen schon jetzt einen wichtigen Teil der Belegschaften in Deutschland und tragen maßgeblich zum Wohlstand Deutschlands bei", heißt es da. Am 1. März 2020 tritt in Deutschland das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) sagte, Deutschland könnte deutlich mehr Wachstum haben.