Mehr Insolvenzen: Britische Restaurants leiden unter Brexit

Die Folgen des Brexit und die steigenden Lebenshaltungskosten setzen vielen Restaurants in Gro√übritannien deutlich zu. Die Zahl der Insolvenzen ist im vergangenen Jahr um fast zwei Drittel (64 Prozent) angestiegen, wie das Wirtschaftspr√ľfungsunternehmen UHY Hacker Young in einer aktuellen Auswertung analysierte. Meldeten im Jahr 2020/21 (31. M√§rz) noch 856 Restaurants Insolvenz an, waren es im Folgejahr 1.406.