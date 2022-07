Duell in Großbritannien: Harter Kampf um einen Schleudersitz

Überflieger mit wenig Bodenhaftung

Mit der britischen Version des American Dream will Überflieger Rishi Sunak zum ersten nicht-weißen Premier werden. In der Parlamentsfraktion gewann er im Krieg um die Nachfolge von Boris Johnson die meisten Stimmen. Das Dumme ist nur: Bei der Parteibasis, die die Stichwahl entscheidet, stößt er auf wenig Gegenliebe. Laut Umfragen muss der Ex-Hedgefonds-Manager mit einer klaren Niederlage rechnen.



Dabei hatte es lange so gut für den detailorientierten Jungstar aus Southampton ausgesehen. Seine indischen Eltern, der Vater Arzt, die Mutter Apothekerin, wanderten aus Afrika ein und schickten ihren Ältesten auf eine Elite-Schule. Dann studierte er in Oxford und an der US-Elite-Uni Stanford. „Ich möchte, dass alle in diesem Land die gleichen Chancen haben, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen“, sagt der 42-Jährige.



Wie Truss will er weite Teile von Johnsons Kurs beibehalten, etwa strenge Migrations- und Brexit-Politik, gilt aber als Liberaler. Er ist „pragmatischer und wäre ein technokratischer Chef“, sagt Pete Dorey, Politologe an der Universität Cardiff, dem KURIER.



2020 wurde er Finanzminister. Er rangierte auch wegen seines Erfolgs mit dem Corona-Management lange als populärster Minister. Die Rivalität mit Johnson wuchs. Dass der Sonnyboy mit zwei Töchtern via Twitter ständig auch sich selbst promotete, ließ viele von der „Marke Rishi“ sprechen. Kritiker meinten immer öfter, Sunak sei ein hinterhältiger Streber.



Heuer nahm sein sorgsam gepflegter Ruf doppelt Schaden. In der „Partygate“-Affäre wurde ihm eine Geldstrafe aufgebrummt. Ebenso flog auf, dass seine Frau, Akshata Murthy, Tochter eines Gründers des IT-Riesen Infosys, dank eines umstrittenen Status Steuern in Millionenhöhe sparte. Das geschätzte Vermögen des Paares, 730 Mio. Pfund (857 Millionen Euro), und Sunaks Plan, wegen hoher Inflation die Steuerlast nicht vor Herbst 2023 zu senken, stößt da vor allem Johnson-Getreuen sauer auf. Sie sehen ihn als abgehobene „Schlange“. Sunak will Volksnähe demonstrieren. So erzählte er 2021, er beginne seinen Tag um 6 Uhr zu Britney Spears‘ Songs.



Ob er so Durchschnittsbriten für sich gewinnt, bezweifelt eine Kolumnistin des Telegraph. „Gerüchten zufolge zahlt er über 10.000 Pfund im Jahr für das Heizen des Swimmingpools in einer seiner vielen Residenzen.“