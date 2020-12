„Mehr als ein Nullsummenspiel“

Sie sind ja auch in die Fotovoltaik eingestiegen.

Die Rahmenbedingungen haben sich geändert, weil die Fotovoltaikanlagen zuletzt billiger geworden sind. Das hat die Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Das vergangene Jahr haben wir genutzt, um uns am Markt erfolgreich zu positionieren. Als nationaler Spieler wollen wir dieses Geschäftsfeld kontinuierlich ausbauen und trauen uns dabei einiges zu.

Zuerst ging es um Fotovoltaik für Landwirte. Welche Pläne gibt es noch?

In der ersten Phase haben wir uns darauf konzentriert, unsere eigenen Standorte zu entwickeln. In der Landwirtschaft gibt es große Dachflächen, die für Fotovoltaik optimal nutzbar sind. Grundsätzlich sind wir in allen Bereichen aktiv. Die Möglichkeiten der Fotovoltaik sind bei Weitem nicht ausgeschöpft.

Wie wird das Jahresergebnis der RWA aussehen?

Vor dem Abschluss des Jahres geben wir keine Prognosen ab. Ich will die Frage aber so beantworten. Wir werden als Volkswirtschaft noch ein schwieriges Jahr 2020/21 haben. Dennoch blicke ich grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Im Zuge der Corona-Krise ist vieles richtig gemacht worden. Man hat sich in Österreich bemüht die Kaufkraft zu erhalten. Es ist wichtig, dass das auch so bleibt.