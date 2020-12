Ingenieurin, Jägerin und Landwirtin

In der Gegend von Eferding bis Wolfern haben sich 40 innovative Landwirte zum Anbau von Kürbissen entschlossen. Michaela Spachinger gehört dazu. „Wir kaufen das Saatgut gemeinsam, ebenso die Anbau- und die Erntemaschinen.“ Diese Geräte sind in der Lage, auf den Feldern die Kerne aus den runden, goldgelben Kugeln rauszupicken, die Schale und das Fruchtfleisch bleiben als natürlicher Dünger liegen. Die Kerne werden in Autoanhängern in die Steiermark zum Pressen gefahren. Ein Hektar Kürbis ergibt 500 Liter Öl, zwei Kilogramm Kerne machen einen Liter Öl aus. „Der Kürbis ist ertragreich. Er ist interessanter als Weizen, der das Unwirtschaftlichste ist, was man anbauen kann. Sein Preis ist vom Weltmarkt bestimmt. Bei den Kürbissen und bei den Zuckerrüben gibt es doch einen regionaleren Markt und andere Preisspannen.“ Ein Teil der Kürbis-Ernte geht an einen Aufkäufer, den anderen Teil vermarktet Spachinger selbst und verkauft ab Hof Kürbiskern-Öl und Kürbiskerne im Sackerl.