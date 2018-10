Megatrends: Profitieren vom demografischen Wandel

Während ein Investment in Einzelaktien mit höheren Risiken verbunden ist, reduzieren professionell verwaltete Fonds durch die breite Anlage-Streuung das Risiko. Der Amundi Themenfonds „ CPR Invest – Global Silver Age“ investiert mit einem langfristigen Horizont in Aktien von Unternehmen rund um das Thema demografischer Wandel und „ Silver Economy“. Vafa Ahmadi, Leiter der Themeninvestments bei CPR Asset Management, einem Tochterunternehmen von Amundi, Europas größter Fondsgesellschaft: „Der Fonds konzentriert sich auf jene Vielfalt von Branchen und Unternehmen, die vom Alterungstrend am positivsten beeinflusst werden in einer Welt, in der der Anteil an älteren Menschen immer weiter steigt.“ Für welchen Anlegertyp Themenfonds geeignet sind, verraten Ihnen die speziell ausgebildeten Veranlagungsexperten der Bank Austria.