Künstliche Intelligenz: Wirtschaftsmotor der Zukunft

Während ein Investment in Einzelaktien höhere Risiken birgt, so lässt sich mit breiterer Streuung und somit reduziertem Risiko am Aufstieg der neuen Technologien auch mit Investmentfonds partizipieren. Der Amundi Themenfonds „ CPR Invest – Global Disruptive Opportunities“ lokalisiert große globale Trends wie die digitale Wirtschaft, Life Science und Gesundheit, Industrie 4.0 oder auch Umwelt und investiert mit einem langfristigen Horizont in diese Themen.

Amundi-Experte Ahmadi: „Unser einzigartiger innovativer Ansatz deckt ein sehr breites Spektrum ab und nützt so alle Bereiche, in denen Disruption stattfinden kann.“ Der Fonds verfolgt das Ziel, die Performance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen. Das gelingt durch ein spezialisiertes Amundi-Kompetenzzentrum, das sich intensiv mit Themeninvestments auseinandersetzt.