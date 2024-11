Zunehmende Konkurrenz durch Online-Shops wie Amazon, Electronic4you, Cyberport oder neuerdings Alza zwingen den Elektronikhändler MediaMarkt zu einer Neuausrichtung seines stationären Geschäfts. Die Devise lautet: Weg von der Großfläche hin zu kleinen Märkten mit „Click&Collect“, also Bestellung im Internet, Abholung im Geschäft.

„Das Wachstum passiert in kleinen Shop-Formaten“, sagte Jan Niclas Brandt, Geschäftsführer von MediaMarkt Österreich, zur APA. Brandt will daher in den nächsten fünf Jahren bis zu zehn weitere XPress-Märkte eröffnen. Derzeit gibt es drei solcher Standorte in Leibnitz, Gmunden und Fürstenfeld. Die Express-Filialen haben eine Verkaufsfläche von 800 bis 1.200 Quadratmetern und sollen „einen einfachen und bequemen“ Einkauf bieten, so Brandt. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Standort ist 1.500 bis 4.000 Quadratmeter groß.

Teilweise sollen aus größeren Filialen kleinere "XPress"-Märkte werden. "Das ist sehr standortabhängig. Es gibt keine genaue Zahl, wie viele 'Core'-Märkte umgewandelt werden sollen", sagte der MediaMarkt-Österreich-Chef im APA-Interview. Zusätzlich gibt es noch zwei Vorzeige-Standorte der Elektronikkette in Wien und Graz mit bis zu 7.000 Quadratmetern inklusive Marken-Showrooms.