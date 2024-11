Der mit grünen Alien-Maskottchen werbende tschechische Online-Händler Alza ist ab sofort auch mit einem stationären Shop in Österreich präsent. Der am Mittwoch am Wiener Getreidemarkt in der Nähe der TU Wien feierlich eröffnete Standort kommt mit nur einem Mitarbeiter für die Beratung der Elektronikwaren aus. Der größere Teil ist ein rund um die Uhr geöffneter Selbstbedienungsbereich mit Abholboxen (AlzaBoxen) für die online bestellte Ware.

© Alza Warenabholung in der Alzabox möglich

Bezahlung via QR-Code und App Bezahlt wird per QR-Code über die Alza-App oder mit Karte am Terminal. Die physische Präsenz des Online-Händlers würde das Geschäft ankurbeln, meint Petr Bena, Vize-Chef von Alza. „Insgesamt beobachten wir eine höhere Einkaufsaktivität in Regionen, in denen wir präsent sind, im Vergleich zu Gebieten ohne Geschäft“.

© Alza Alza-Mitarbeiter als Berater

Alza wurde 1994 in Tschechien gegründet und ist neben Österreich auch in der Slowakei, Ungarn und in Deutschland aktiv. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2022 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Alza hat sich auf den Handel mit Elektronikprodukten spezialisiert, via alza.at können aber auch Haushaltsgeräte oder Spielzeug bestellt werden.

Insgesamt umfasst das Sortiment 70.000 Produkte. Gegenüber der Konkurrenz punkten will man mit rascher Lieferung. Bestellen Kunden vor Mitternacht, können sie die Bestellungen bereits um 8 Uhr am Folgetag in einem Abholshop in ihrer Nähe abholen.