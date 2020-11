Mayr-Melnhof investiert in Hirschwang

18 Mio. Euro würden dort in Gebäude und Maschinen investiert, teilte der Konzern am Donnerstag mit. "Wir sind jetzt dadurch in der Faltschachtel nachhaltige Arbeitgeber", betonte der Unternehmenssprecher und trat damit Gerüchten entgegen, dass der gesamte Standort Hirschwang gefährdet sei. Die aktuelle Investition sei "ein starkes Statement für das zweite Standbein Faltschachtel".

Das Geld fließt in die Errichtung einer vergrößerten Produktions- und Lagerhalle, in neue Drucktechnologie, Stanzkapazitäten sowie Automation und Infrastruktur am Stand der Technik.