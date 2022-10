Maxenergy durfte Kunden mit Preisgarantie nicht vorzeitig kündigen

Maxenergy kündigte heute in einer Aussendung an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen und sieht sich im Recht. "Maxenergy bekräftigt seinen Standpunkt, entsprechend der vertraglichen Rahmenbedingungen rechtskonform gehandelt zu haben", so der Energieanbieter. Die Kündigung sei trotz Preisgarantie rechtens, da betroffene Kundinnen und Kunden "rechtzeitig unter Einhaltung aller gesetzlichen Fristen und vertraglichen Rahmenbedingungen 8 Wochen im Voraus" über das Vertragsende informiert worden seien, heißt es in der Aussendung.

Mit Ausspruch einer Preisgarantie von beispielsweise 18 Monaten werde im Vertrag festgehalten, dass für die Dauer der Preisgarantie keine Preiserhöhungen durchgeführt werden, sofern ein aufrechtes Vertragsverhältnis besteht. Mit der ausgesprochenen Kündigung ende demnach auch die Preisgarantie, da nach diesem Zeitpunkt kein aufrechtes Vertragsverhältnis mehr bestehe, so der Energieanbieter in der Aussendung.

Maxenergy habe auf Basis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vertragsunterlagen nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten sowie unter Einhaltung der entsprechenden Kündigungsfristen eine Kündigung ausgesprochen, was einem vertraglich geregelten Vorgehen entspreche.