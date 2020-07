Mattersburg und Commerzialbank: Szenen einer intensiven Beziehung

Ganz anders die Gemeinde Schwarzenbach in der Buckligen Welt in NÖ. In einer Videobotschaft (kurier.at) hat sich SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger an die 1.000 Einwohner gewandt und ein düsteres Bild gezeichnet. Die gesamten Rücklagen der Kommune, mehrere Hunderttausend Euro, befänden sich auf drei Sparbüchern der Commerzialbank. „Die Einlagensicherung bis 100.000 Euro trifft auf öffentliche Gebietskörperschaften nicht zu. Daher schaut es momentan wirklich nicht gut aus“, so Rehberger zum KURIER.

Auch mehrere Gemeinden im Bezirk Mattersburg bangen, wie berichtet, um ihr Geld bei der Commerzialbank, die nur im Bezirk Mattersburg Filialen betrieb. Am Freitag wurde bekannt, dass die Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Heimstätte Gesellschaft m.b.H (EGW), eine Tochter der Sozialbau und der Wiener Städtischen, 30 Millionen Euro in der Mattersburger Bank veranlagt hat. Sozialbau-General ist der ehemalige SPÖ-Minister Josef Ostermayer, der aus dem Bezirk Mattersburg stammt.

Die Stadt Mattersburg selbst hingegen soll mit einem blauen Auge davonkommen? Obwohl die Gemeinde Standort der Zentrale der Regionalbank und Hauptspielfeld von Martin Pucher ist, der über viele Jahre Präsident des Bundesligisten SV Mattersburg war, der wiederum von der Commerzialbank maßgeblich gesponsert wurde. Wie ist das möglich?