Die Gewinner und Verlierer des Franken-Schocks

„Das haben wir so nicht erwartet. Ich stehe unter Schock. Das ist starke Medizin.“ So reagierte Daniel Kalt, Chefökonom der Schweizer Großbank UBS, auf die Freigabe des Franken-Euro-Kurses. Wie er wurde die gesamte Finanzwelt kalt erwischt. Panikreaktionen waren die erste Folge. Europaweit sackten die Aktienkurse in die Verlustzone ab. Über Mittag kehrte allerdings wieder Vernunft ein. Die Aussichten für die Wirtschaft der Eurozone hat sich durch die Freigabe des Wechselkurses schließlich nicht verändert. Und wenn, dann eher in die positive Richtung. Die Anleger griffen bei Aktien wieder zu, die Kurse kletterten. Der DAX, der Leitindex der Frankfurter Börse, lag am Nachmittag mit zwei Prozent im Plus.

Ganz anders erging es der Börse in Zürich. Die dort notierten Unternehmen werden sehr wohl unter dem teuren Franken leiden, ihre Gewinne werden zusammenschmelzen. Viele Investoren versuchten, ihre Schweizer Aktien praktisch zu jedem Preis loszuwerden. Dadurch stürzte der Züricher Leitindex SMI um bis zu 14 Prozent ab. Einen derartigen Verlust hatte es in Zürich noch nie gegeben. Am Nachmittag waren es noch immer rund zehn Prozent Verlust.