Markenartikel: Ruf nach „Fairplay“ im Supermarktregal

Die Älteren erinnern sich: Es gab einmal einen Handelsriesen namens Konsum. Bis zum Jahr 1995, dann haben sich die Mitbewerber die 630 Filialen untereinander aufgeteilt.

Auch der 1967 gegründete Lebensmittelhändler Löwa ist Geschichte. Seine Geschäfte gingen 1972 an das Tengelmann-Imperium der deutschen Handelsfamilie Haub. Gut zweieinhalb Jahrzehnte behielt sie noch ihren alten Namen, bis sie zunächst in Zielpunkt und später in Plus umbenannt wurde und 2016 ganz vom Markt verschwand. Vom der einst großen Meinl-Handelskette gibt es heute nur noch den Meinl am Graben. Die anderen Standorte übernahmen vor mehr als 29 Jahren die Kölner Rewe-Gruppe sowie Spar. Ebenfalls von der Bildfläche verschwunden: Die Drogeriemarktkette Schlecker, die 2012 zu dayli wurde und ein turbulentes Jahr später geschlossen wurde.