Handel drängt auf Gesamtöffnung ab 8. Februar

"Am Lockdown-Öffnungsplan darf nicht gerüttelt werden - mit 8. Februar muss eine erste schrittweise Öffnung eingeleitet werden, denn die Betriebe sind nun endgültig an ihrer Liquiditäts-Schmerzgrenze angelangt", bekräftigten Wirtschaftskammer-Steiermark-Präsident Josef Herk und der dortige Handelsobmann Gerhard Wohlmuth in einem Appell an die Regierung. Die "Vorbereitungen für ein sicheres Aufsperren" liefen in den Unternehmen auf Hochtouren.

Langsames Hochfahren

Am 8. Februar als "Startdatum eines schrittweisen Wiederhochfahrens der Wirtschaft" müsse festgehalten werden. Jede weitere Woche Lockdown koste der österreichischen Wirtschaft 1,1 Milliarden Euro. "Eine Fortsetzung in Richtung Ostern käme einer Arbeitsplatzvernichtung gleich", warnte Herk.

Auch der Bürgermeister von Wels verdeutlichte am Freitag die aktuelle Situation. "Der fast durchgehende Lockdown seit Anfang November bringt den Handel und die Dienstleister in Wels in eine immer verzweifeltere Lage - einerseits besteht aufgrund der Schließung keine Möglichkeit Umsätze zu machen, andererseits wurden die zugesagten Hilfen seit November teilweise nicht ausbezahlt - beziehungsweise reichen diese nicht, um die Einnahmenausfälle abzudecken", so Andreas Rabl in einer Aussendung.