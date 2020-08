Marinomed mit Nasenspray gegen die Corona-Krise

Das börsennotierte österreichische Biotech-Unternehmen Marinomed sieht eine große Zukunft für seinen aus Rotalgen gewonnenen Wirkstoff Carragelose: Erste Tests hätten nun bestätigt, dass Carragelose etwa in Form eines Nasensprays ein wirksamer Schutz gegen das neue Coronavirus und andere Viren sei, sagte Vorstandschef Andreas Grassauer am Donnerstag zur APA.

In Österreich ist der Wirkstoff bereits seit Jahren unter dem Markennamen "Coldamaris" in Apotheken erhältlich. "Unser Partner in Österreich ist die Firma Sigmapharm", erklärte Grassauer. Neu ist, dass Carragelose jetzt auch im Hinblick auf das neue Coronavirus klinisch getestet wurde - und zwar erfolgreich, wie Grassauer berichtet. "Ähnlich wie Antikörper kann Carragelose die Viren neutralisieren und so die Zellen vor der Infektion schützen", so Grassauer. Das hätten unabhängige Studien in den USA und Argentinien bestätigt.