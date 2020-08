Covid-19: China verabreicht bereits Impfstoff

Der Wettlauf um einen Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus geht weiter. Nachdem Russland in der Vorwoche verkündete, einen im Land entwickelten, "Sputnik" genannten Impfstoff bereits bei ausgewählten Gruppen anzuwenden, vermeldete nun auch China ähnliches. Bereits seit Ende Juli würde Gesundheitspersonal und andere Risikogruppen wie etwa Flughafenmitarbeiter mit einem neuen Impfstoff immunisiert. Damit sei er früher als der russische im Einsatz gewesen.

Der Chef des Impfprogramms der Pharmaphirma "Sinopharm", Yang Xiaoming, berichtete, dass schon mehr als 20.000 Menschen ein experimenteller Impfstoff seines Unternehmens verabreicht worden sei. „Die Sicherheit ist sehr gut. Die Wirksamkeit steht weiter unter Beobachtung“, wurde Yang Xiaoming zitiert. Er teilte allerdings nicht mit, wo die Impfungen vorgenommen worden sind.

Bei beiden Impfstoffen reagieren internationale Experten zurückhaltend - ein Wirknachweis, dass sie tatsächlich vor einer Infektion schützen, sei bisher noch nicht erbracht worden. Beim russischen Impfstoff erfolgte die Zulassung vor der Phase III. In dieser werden neue Wirkstoffe überlicherweise an tausenden Menschen erprobt. Die Phase lII läuft erst jetzt an.