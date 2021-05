Agrana-Chef Marihart: „Vorstände funktionieren wie Ehen“

Als er im Jahr 1988 in den Vorstand von Agrana berufen wurde, war gerade das Fax-Gerät das modernste Kommunikationsmittel. Am Ende seiner Karriere ist er damit konfrontiert, fast ständig online sein zu müssen. Die Grundprinzipien, die Johann Marihart auch in der modernen Welt der Wirtschaft für wichtig hält, seien aber gleich geblieben. „Handschlagqualität ist natürlich nach wie vor nötig. Die rasche elektronische Kommunikation ändert nichts daran, dass man einander vertrauen muss, dass man zusammenarbeiten können und wollen muss“, sagt er.

Entscheidend ist dann allerdings, wie groß das Vertrauen der Eigentümer in ihren Vorstandsvorsitzenden ist. In seinem Fall war es sehr groß, denn er wurde für sechs Perioden bestellt. Sein Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, beschreibt die Arbeit von Marihart am Beispiel der Zuckerfabrik Leopoldsdorf, deren Fortbestand im Vorjahr abgesichert worden ist, so: „Als einer der längst dienenden CEOs eines börsennotierten Unternehmens war Johann Marihart auch bei diesem existenziellen Prozess zwischen Wirtschaft und Politik ein wesentlicher Player und somit mitentscheidend dafür, dass Produktion, Forschung und Arbeitsplätze an den heimischen Standorten abgesichert werden konnten.“

Mariharts Stil als Vorstandsvorsitzender nennt Hameseder ein „Führen mit ruhiger Hand, mit Sachverstand und Weitblick“. Unter ihm schaffte es Agrana, von einem nationalen Zucker- und Stärkeproduzenten zu einem internationalen Konzern aufzusteigen, der mit rund 9.000 Mitarbeitern an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet.