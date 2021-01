Agrana-Chef Marihart bleibt drei Monate länger CEO, dann folgt Mühleisen

Der Aufsichtsrat bedankte sich in einer Aussendung am Freitag für die fast drei Jahrzehnte als Vorstandschef geleistete Arbeit. "Die erfolgreiche Entwicklung von Agrana ist aufs Engste mit Johann Marihart verbunden", so Aufsichtsratsvorsitzender Hameseder. Der Umsatz habe sich in der Ära Marihart versiebenfacht. "Neben der erfolgreichen Expansion in Europa zählt der Aufbau des Geschäftsfelds Frucht zu den zentralen Verdiensten von Johann Marihart."

Viel Erfahrung

Der künftige Agrana-Chef Mühleisen ist seit über 20 Jahren im Nahrungs- und Genussmittelbereich tätig, etwa bei Nestle, General Mills und seit 2018 bei der internationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods als Group-Vice President. Aufsichtsratschef Hameseder verwies auf die "große internationale Erfahrung in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie" von Mühleisen.