Manipulationsverdacht bei Benzinmotoren von Porsche

Die Vorwürfe gegen Autobauer bezüglich Tricksereien bei Abgaswerten reißen nicht ab. Am Wochenende wurde bekannt, dass auch der Sportwagenhersteller Porsche bei seinen Benzin-Motoren in der Serienfertigung illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen haben könnte.

Wie Bild am Sonntag und Handelsblatt berichten, geht Porsche seit Juni intern einem entsprechenden Manipulations-Verdacht nach. Bei Benzin-Motoren sollen in der Serienfertigung illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen worden sein – und zwar erst nach der so genannten Zulassungs-Typisierung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Betroffen sind laut den Berichten in den Modellen 911 und Panamera verbaute Aggregate, entwickelt in den Jahren 208 bis 2013.