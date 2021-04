MAN: Politik will noch nicht alle Türen zuschlagen

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried sieht in Sachen Zukunft des MAN-Standortes "ein massives Versäumnis der Regierung", allen voran von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). "Seit Monaten kämpfen Gewerkschaft, Betriebsrat und Bürgermeister um die Arbeitsplätze. Wo war in all dieser Zeit der Bundeskanzler?", so Leichtfried Donnerstagnachmittag in einer Aussendung. Die Bundesregierung habe die Beschäftigten des Werks "komplett allein gelassen". "Hat der Bundeskanzler mit dem VW-Vorsitzenden telefoniert und sich für den Erhalt des Standorts eingesetzt?", fragt sich der SPÖ-Politiker. Die Regierung muss sich seiner Meinung nach "jetzt endlich an die Seite der tausenden Beschäftigten stellen, nachdem diese nun ein klares Votum abgegeben haben".

Für die oö. Grünen rächt sich nach dem Votum "die viel zu späte Einbindung der Belegschaft". Nun müsse sich die Politik "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einschalten", so Wirtschaftssprecherin Ulrike Schwarz, "das Ergebnis nur zu beklatschen oder zu bedauern, ist keine Option". Denkbar wären für sie Unternehmensbeteiligungen oder ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit den Zulieferbetrieben. Jedenfalls müsse man sich "am notwendigen sozial-ökologischen Wirtschaftswandel" orientieren und auf neue Technologien und E-Mobilität setzen.

Für den oö. NEOS-Chef Felix Eypeltauer ist die Situation "das desaströse Ergebnis jahrzehntelang unzureichender Standortpolitik - und fehlender Innovationspolitik", die er offenbar der Volkspartei anlastet: "Die ÖVP konserviert eben alles, auch den Wirtschaftsstandort - das rächt sich." Er forderte einen Zukunfts- und Innovationsgipfel.

Der oö. KPÖ-Landessprecher Michael Schmida begrüßte die Entscheidung der Belegschaft, die sich "nicht einschüchtern lassen" habe. Nun müsse "gemeinsam mit der MAN-Belegschaft" eine Lösung gefunden werden. Attac Österreich sieht nun eine Chance für eine "grundlegende sozial-ökologische Neuausrichtung", Steyr könne mittelfristig "Produkte für eine nachhaltige Mobilität herstellen", etwa Züge und Straßenbahnen.