MAN-Mutter Traton im ersten Halbjahr zurück auf Vorkrisenniveau

VWs Nutzfahrzeugtochter Traton ist im ersten Halbjahr zum Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Bei Absatz und Umsatz liegt das Unternehmen, zu dem unter anderem MAN und Scania gehören, leicht über den Werten aus den ersten sechs Monaten 2019, wie aus am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen hervorgeht. Das bereinigte operative Ergebnis liegt mit 1,1 Mrd. Euro etwa auf dem Niveau von 2019.

MAN Steyr vor Übernahme

Investor Siegfried Wolf wird bald das von der Schließung bedrohte Lkw-Werk von MAN in Steyr übernehmen. Der Vertrag über den Verkauf wurde am 10. Juni in München vom Aufsichtsrat besiegelt.