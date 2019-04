Mahrer: „Europa darf Dynamik Asiens nicht unterschätzen“

Vor dem „Hammer der Ignoranz als Waffe gegen die Innovationen aus dem asiatischen Raum“, warnte Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, beim diesjährigen CASH Handelsforum in Fuschl am See, zu dem sich rund 500 Unternehmer, Manager und Vertreter der Politik trafen.

Mahrer unterstrich vielfachen Veränderungsbedarf: Europa dürfe die ökonomische sowie die technische und wirtschaftspsychologische Dynamik Asiens nicht unterschätzen. Österreich müsse sich unter anderem schrittweise vom „Golden Plating“ (Übererfüllen) diverser EU-Regularien verabschieden. Justizminister Josef Moser mache das in Abständen von einigen Monaten bereits erfolgreich. Befragt zur amtierenden Bundesregierung meinte der WKÖ-Präsident, diese habe die Standortorientierung zu einem Leitstrahl ihrer Wirtschaftspolitik erkoren, was von der Wirtschaft sehr begrüßt werde. „Wir werden von den Regierenden wieder nach unserer Einschätzung gefragt und der internationale Wettbewerb wird ernst genommen.“