Mafia macht die Wirtschaft tot

Mit dem Einsickern der Mafia kühlte das Wirtschaftswachstum deutlich ab und beförderte beide Regionen von ihrer landesweiten Spitzenposition an das untere Ende. "Die berechneten Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt betragen in den meisten Fällen rund 16 Prozent bis hin zu 20 Prozent je länger der Beobachtungszeitraum ist", zitiert der britische "Guardian" Pinotti. In der gleichen Periode hat in Apulien und Basilikata auch die Kriminalität spürbar zugenommen und kletterte von einem Mord pro 100.000 Einwohner auf über vier Mordfälle.

Den Grund für den nennenswerten Einbruch der Wirtschaftsleistung sieht Pinotti im Rückgang der privaten Investitionen. Die Gewalt der organisierten Kriminalität schreckt Investoren ab und schüchtert Politiker ein. Durch die Einflussnahme auf Mandatsträger sichert sich die Mafia den Zugang zu öffentlichen Geldern, die über die Hintertür in kriminelle Netzwerke fließen.