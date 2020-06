Trodat drückt Chinesen Stempel auf

In China zählt ein Stempel mehr als eine Unterschrift“, erzählt Michael Peduzzi, Geschäftsführer des Stempelherstellers Trodat. Für die Welser Firma ist das ein gutes Geschäft. „In China werden täglich zwischen 30.000 und 40.000 Firmen gegründet. Jede davon braucht mindestens vier Stempel, viele sogar sechs Stück“, rechnet er vor. Am liebsten stempeln die Chinesen in roter Farbe, die Russen stehen auf Blau, in unseren Breiten dominiert Schwarz. Mehr als die Hälfte der Stempel werden auf Auftrag gefertigt. „Sonst hätten wir ja immer genau das auf Lager, was wir gerade nicht brauchen“, verweist er auf 140 Abnahmeländer, die Gravuren in etwa ebenso vielen Sprachen brauchen. Dazu kommen zahlreiche Schreibweisen – etwa für Datumsstempel.

Weltweit verkauft niemand so viele Stempel wie Trodat – 30 Millionen Selbstfärbestempel im Jahr und damit drei Mal mehr als die größten Konkurrenten. Rund zwei Drittel der Produktion werden in der EU verkauft, Tendenz sinkend. Seit der Wirtschaftskrise wird in Europa auch weniger gestempelt. In Italien und Spanien verkauft Trodat um 40 Prozent weniger als vor Ausbruch der Krise 2008. Peduzzi: „In den Ländern gab es strukturelle Einsparungen in Firmen und Behörden, es gibt immer weniger Angestellte. Das ist kein vorübergehender Einbruch, sondern ein Geschäft, das nicht wiederkommt.“

Seine Augen sind vor allem auf China gerichtet. Besonders freut ihn, dass es dort einen neuen Regierungschef gibt. „Der Wechsel zieht die Neubesetzung von bis zu 800.000 Stellen nach sich. Und alle brauchen neue Stempel.“ Dass Chinas Wirtschaftswachstum gerade an Tempo einbüßt, führt er zu einem gewissen Teil auch darauf zurück, dass derzeit alle abwarten, wer in welche Position kommt.