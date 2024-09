Luxusautos als Ladenhüter: Mercedes in der Krise

Hauptgrund ist eine schwächere Nachfrage nach Luxusautos in China. Die Autohersteller leiden vor allem unter der schwelenden Immobilienkrise in der Volksrepublik: Die fallenden Immobilienpreise treffen insbesondere wohlhabende Chinesen - die typischen Kunden der deutschen Premiumhersteller.

Mercedes-Aktie knickt ein

An der Börse kam die gesenkte Prognose nicht gut an: Die Mercedes-Aktien brachen am Freitag in der Spitze um 8,4 Prozent auf ein Zweijahrestief ein. Zwar hätten einige Investoren mit einer Gewinnwarnung gerechnet, dennoch sei sie nun überraschend gekommen und größer ausgefallen als erwartet, schrieben die RBC-Analysten.

Auch für die übrigen Autowerte im deutschen Börsenleitindex DAX ging es am Freitag bergab. Anlagestratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets konstatierte: "Das Problem ist immer das gleiche." Autos ließen sich in diesen Tagen nur noch schwer an die Frau oder den Mann bringen, hauptsächlich in China, aber auch in allen anderen Teilen der Welt.