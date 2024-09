VW kündigt Tarifverträge: Kündigungen ab Juli 2025 möglich

Volkswagen hat die seit 1994 geltende Beschäftigungssicherung nun auch formal aufgekündigt. Das entsprechende Kündigungsschreiben sei der Gewerkschaft zugestellt worden, teilte Europas größter Autobauer am Dienstag mit. Der Vertrag laufe damit Ende 2024 aus. Sechs Monate später sind betriebsbedingte Kündigungen möglich, also ab Juli 2025. Der Konzern will zügig mit Gewerkschaft und Betriebsrat über eine Neureglung verhandeln, wie Personalvorstand Gunnar Kilian ankündigte.