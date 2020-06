Lufthansa-Vorstand Dirks verlässt den Konzern

Der frühere deutsche Telekommunikationsmanager Thorsten Dirks wird nach drei Jahren den Vorstand der AUA-Mutter Lufthansa verlassen. Dirks nehme "den erfolgreichen Abschluss der staatlichen Stabilisierungsmaßnahme zum Anlass, sich aus dem Vorstand der Gesellschaft zurückzuziehen", teilte die Lufthansa am Freitag mit. Das "Handelsblatt" berichtete,

Dirks solle nicht dazu bereit gewesen sein, auf Boni-Zahlungen zu verzichten. Die angeschlagene Fluggesellschaft erhält in Deutschland neun Milliarden Euro an Staatshilfe - daran geknüpft ist die Bedingung, dass der Vorstand auf Boni und Tantiemen verzichtet, bis der Staat 75 Prozent seiner Beteiligung an Lufthansa wieder abgegeben hat.