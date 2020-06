Lufthansa-Großaktionär Thiele will Rettungspaket aufschnüren

Gut eine Woche vor der für die Lufthansa-Rettung entscheidenden Hauptversammlung stellt deren Großaktionär das staatliche Finanzpaket infrage. Der Münchner Unternehmer und Eigentümer des Zulieferers Knorr Bremse Heinz Hermann Thiele erklärte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe), er habe seinen Anteil an der AUA-Mutter weiter erhöht.

Schwelle überschritten

"Am Montagabend habe ich die meldepflichtige Schwelle von 15 Prozent überschritten, die nun auch offiziell mitgeteilt wird." Im März hatte er schrittweise einen Anteil von zehn Prozent an der Lufthansa erworben und stieg damit überraschend zum Großaktionär auf. In dem Interview fordert Thiele, den Rettungsplan für die durch die Coronakrise angeschlagene Fluggesellschaft mit dem Einstieg des deutschen Staates nachzuverhandeln.

Er wehrt sich vor allem gegen die vorgesehene Aktienbeteiligung von 20 Prozent an Europas größter Fluglinie, die der deutsche Staat im Rahmen der Finanzspritze von bis zu neun Mrd. Euro erhalten soll. "Die Lufthansa braucht für Sanierung und Gesundung keine Staatsbeteiligung", sagte der Unternehmer dem Blatt.

Notwendige Kapitalerhöhung

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni müssten die Aktionäre der dafür notwendigen Kapitalerhöhung mit einer Dreiviertelmehrheit zustimmen. Um das Rettungspaket war wochenlang gerungen worden. Die EU-Kommission verlangt für ihre wettbewerbsrechtliche Freigabe, dass die Lufthansa Start- und Landerechte an den Drehkreuzen Frankfurt und München abgeben muss.