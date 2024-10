Heimische Luftfahrt mit Passagierrekord im Sommer

Das ist ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und markiert das höchste Passagieraufkommen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1955, wie die Statistik Austria bekannt gab. Während die Passagierzahlen der Flughäfen Wien, Graz und Salzburg stiegen , sanken sie jedoch an den Flughäfen Innsbruck, Linz und Klagenfurt.

Erhöhte Passagieraufkommen am Flughafen Wien

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres verzeichneten alle Monate im Vergleich zu 2023 positive Wachstumsraten, wobei Juli und August 2024 erstmals die Werte von 2019 übertrafen. Der Anstieg sei vor allem auf das erhöhte Passagieraufkommen am Flughafen Wien zurückzuführen, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Die Zahl der Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr auf den Flughäfen Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg stieg im Juli und August um 4,6 Prozent auf 51.857 Starts und Landungen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings waren dies 12,2 Prozent weniger als im Sommer 2019, als 59.093 Flugbewegungen verzeichnet wurden.