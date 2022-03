Long-Covid und Berufsunfähigkeit beschäftigt einige Gerichte

Der Weg bis zum Urteil dauerte lange. "Man muss sich in dem Antragsprozess um vieles selbst kümmern. Oft hat man auch das Gefühl, sehr herablassend behandelt zu werden. Das alles führt zu Stress und dieser wiederum zu einer Verschlechterung der Symptomatik", sagte die Betroffene der "Kleinen Zeitung". "Ich war mir lange nicht sicher, ob ich mir diese Belastung wirklich antun soll. Und ich kenne einige, denen das zu viel ist."

Rund 200 Symptome

Obwohl sie sechs Wochen lang einen moderaten Verlauf gehabt habe, seien die Symptome im Sommer 2020 mit voller Härte zurückgekommen, erklärte die 33-Jährige der Tageszeitung Heute. Laut Medienberichten handelt es sich um den ersten bekannten Fall in Österreich, bei dem ein Sozialgericht eine Berufungsunfähigkeit durch Long-Covid bestätigte. Rund 200 Symptome fallen unter Long Covid, darauf verweist auch die Pensionsversicherung in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Ö1-Morgenjournal am Donnerstag. Weitere Klagen von Betroffenen sind noch ausständig.