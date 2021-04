London verliert durch Brexit mehr Finanzhäuser als erwartet

Dublin profitiert der Untersuchung zufolge am meisten von dem Verlagerungen. 135 Firmen hätten ihre Unternehmenszentralen dorthin verlagert, danach folge Paris, Luxemburg, Frankfurt und Amsterdam.

Vermögenswerte verschoben

Banken, Versicherungen und Fondsdienstleister schoben bisher Vermögenswerte in Höhe von insgesamt rund einer Billiarde Pfund (1,15 Billiarde Euro) in die Länder Kontinentaleuropas. "Frankfurt wird auf längere Sicht Gewinner sein in Bezug auf die Umschichtung von Vermögen. Paris wird dagegen der größte Nutznießer in Bezug auf Arbeitsplätze sein", schrieben die Autoren der Studie.