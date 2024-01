Lokführer in Deutschland beenden ihren Streik früher

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) soll bereits am Sonntagabend enden, berichtet das Handelsblatt. Am Montagmorgen um 2 Uhr früh sollen die Lokführer die Arbeit im Personenverkehr wieder aufnehmen. Im Güterverkehr bereits am Sonntagabend. Die Kampfmaßnahme, die seit letztem Dienstag zu massiven Ausfällen im Betrieb der Deutschen Bahn gesorgt hatte, war seitens der Gewerkschaft bis Montagabend angesetzt.