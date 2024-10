Beschäftigte wollen 40% mehr Lohn: Der Streik bei Boeing geht weiter

In einer Urabstimmung lehnten 64 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder den Vorschlag des Unternehmens ab, die Löhne über vier Jahre um 35 Prozent zu erhöhen , teilte die Internationale Gewerkschaft der Flugzeugmechaniker und Arbeiter (IAMAW) am Mittwoch mit. Der Zulieferer Spirit AeroSystems hat zunehmend wegen des Streiks zu kämpfen.

Der wichtigste Zulieferer von Boeing, Spirit AeroSystems, gerät wegen des anhaltenden Streiks bei Boeing unterdessen zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Spirit Aero verzeichnete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 217 Millionen Dollar (201,54 Mio. Euro) und musste seine gesamte Kreditlinie von 350 Millionen Dollar ausschöpfen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Spirit machte den Streik der Boeing-Werksarbeiter für die Verschlechterung der Finanzlage verantwortlich. Das Unternehmen kündigte an, 700 Beschäftigte für 21 Tage in Zwangsurlaub zu schicken und warnte vor möglichen Entlassungen, sollte der Streik bei Boeing andauern. Kurz nach der Ankündigung lehnten die Beschäftigten des US-Flugzeugbauers am Mittwoch ein neues Lohnangebot ab und führen damit ihren Streik fort.

Trotz der angespannten Lage bekräftigte Spirit, dass die geplante Übernahme durch Boeing bis Mitte 2025 abgeschlossen sein soll. Es gebe "keine Änderungen" an der geplanten Übernahme und Integration von Spirit, sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Boeing hatte im Juli zugestimmt, den 2005 ausgegliederten Zulieferer für 4,7 Milliarden Dollar (4,37 Mrd. Euro) in Aktien zurückzukaufen.