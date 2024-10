Grundsatzeinigung im Tarifstreit bei Boeing erzielt

Die Gewerkschaft IAM teilte am Samstag mit, das nun ausgehandelte Angebot sei es "wert, in Betracht gezogen zu werden".

Die Einigung soll nach Angaben der Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von 35 Prozent gestreckt über 4 Jahre beinhalten. Am kommenden Mittwoch soll darüber abgestimmt werden. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich 40 Prozent gefordert.

Streik seit September

Der Streik von 33.000 Arbeitern an der Westküste setzt dem US-Traditionskonzern seit Wochen zu. Der Arbeitskampf dauert seit dem 13. September und kostet Boeing nach Schätzungen der Ratingagentur S&P eine Milliarde Dollar im Monat.

Der Flugzeugbauer hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche Probleme, die vor allem die Sicherheit seiner Maschinen betraf. Der Streik hat zwei große Flugzeugmontagewerke für die 737 MAX und die 777 in der Region Puget Sound lahmgelegt, was die Sanierungsbemühungen des finanziell angeschlagenen Unternehmens weiter beeinträchtigt.