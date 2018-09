Löger sieht Geld der Republik gut bei Bawag aufgehoben

Das sieht man bei der Konkurrenz anders. „Natürlich wären wir an dem Geschäft interessiert“, heißt es aus einem Institut. Zumal es für die Bawag angesichts der Volumina gewinnbringend zu sein scheint.

Seit zwei Jahren werden angesichts der tiefen Geldmarktzinsen keinerlei Habenzinsen verrechnet (Sollzinsen zwar auch nicht, die Konten sind dem Vernehmen nach aber ohnehin nie im Minus). Weder Bawag noch Finanzministerium wollten zu den Konditionen Stellung nehmen.

Detail am Rande: 2013, als die FPÖ noch in Opposition war, wollte sie ebenfalls in einer parlamentarischen Anfrage wissen, warum es keine Ausschreibung gebe. Jetzt in Regierungsverantwortung, sagt FP-Wirtschaftssprecher Wolfgang Klinger zum KURIER, dass er sich darüber noch keinen Kopf gemacht habe. „Wir können aber gerne darüber sprechen, wenn es sich ergeben sollte.“