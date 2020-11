Lockdowns bringen Automarkt in der EU wieder unter Druck

In Österreich gingen die Neuzulassungen von Jänner bis Oktober um 27,7 Prozent zurück. Deutliche Rückgänge in den großen Märkten verbuchte die Branche in Spanien mit minus 36,8 Prozent, Italien (minus 30,9 Prozent), Frankreich (minus 26,9 Prozent) und Deutschland (minus 23,4 Prozent).

Im Oktober traf es von den wichtigsten Märkten am stärksten Spanien, wo das Minus bei 21 Prozent lag. Auch in Frankreich (minus 9,5 Prozent) und Deutschland (minus 3,6 Prozent) ging es spürbar abwärts, in Italien fiel das Minus mit 0,2 Prozent dagegen mild aus.