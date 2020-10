Lkw-Holding Traton legt sich nicht auf operativen Gewinn fest

Die börsennotierte Nutzfahrzeug-Holding von Volkswagen will sich angesichts der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und der tiefroten Zahlen bei MAN nicht auf einen operativen Gewinn in diesem Jahr festlegen. Die operative Umsatzrendite von Traton werde zwischen plus ein und minus ein Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Absatz von Lkw und Bussen der Marken MAN, Scania und VW werde ebenso wie der Umsatz 2020 erheblich zurückgehen.

Im vergangenen Jahr hatte Traton 26,9 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Umsatzrendite von sieben Prozent erwirtschaftet. Im Normalfall werde sich das Geschäft zum Jahresende weiter erholen, erklärte Traton. Ob 2020 am Ende schwarze oder rote Zahlen zu Buche stünden, hänge aber von den Einschränkungen des Wirtschaftslebens infolge der steigenden Corona-Infektionen ab.