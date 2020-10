MAN-Mutter Traton schreibt operativ wieder schwarze Zahlen

Gute Nachrichten von der Volkswagen-Tochter Traton, deren 2.300 Mitarbeiter im oberösterreichischen Steyr um ihre Jobs bangen. Der Nutzwagenhersteller mit den Marken MAN und Scania hat die Verluste aus den ersten beiden Quartalen von Juli bis September fast aufgeholt und kommt nach neun Monaten auf ein bereinigtes operatives Ergebnis von minus zehn Millionen Euro, wie Traton am Mittwochabend mitteilte.

Vor einem Jahr stand auf dieser Basis noch ein Gewinn von 1,47 Milliarden Euro zu Buche. Im dritten Quartal allein erwirtschaftete Traton einen operativen Gewinn von 160 Millionen Euro. Sondereffekte von 50 Millionen Euro sind darin bereits enthalten.

Die renditeschwache Münchner Tochter MAN, die den Konzern im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gezogen hatte, verhandelt mit der Belegschaft über den Abbau von mehr als 9.000 Jobs. Deswegen bangen auch die Mitarbeiter am MAN-Standort in Steyr.