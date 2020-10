BMW Steyr reduziert Abhängigkeit vom Diesel

Die Debatte um die Zukunft von Verbrennungsmotoren und hier insbesondere von Dieselantrieben geht auch am BMW-Motorenwerk in Steyr nicht spurlos vorüber. Seit 2018 werden mehr Benzin- als Dieselaggregate hergestellt, in Summe waren es im Vorjahr 1,2 Millionen Stück. "Wir galten lange Zeit als reiner Dieselstandort. Die Abhängigkeit wird aber reduziert", sagte Werksvorstand Alexander Susanek im Rahmen einer Web-Präsentation.

Dazu gehört auch ein neues Montageband für 4- und 6-Zylinder-Benzinmotoren sowie für Hybridantriebe. Die Kapazität beträgt je nach Nachfrage zwischen 180.000 und 360.000 Motoren im Jahr. 102 Millionen Euro wurden hierfür investiert.