Lkw-Fahren mit 16: Wirtschaftskammer tritt Kritik entgegen

Am Wochenende sorgte ein KURIER-Artikel für Aufregung: Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich, fordert einen zweijährigen Lehrberuf Truckoperator. Bereits 16-jährige sollen den Lkw-Führerschein machen können und mit einem erfahrenen Fahrer 30.000 Kilometer in Österreich unterwegs sein. Mit 17 sollen sie alleine fahren dürfen.

"Keine gute Idee"

Kritik kam vom Autofahrerklub ARBÖ: "Junge Fahrzeuglenker sind bei den Unfallzahlen weit vorne und zählen bis zu 24 Jahren zu den Hauptunfallverursachern", ließ ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht ausrichten. Ihnen fehle die Erfahrung und die Übersicht. Er hält den Vorstoß für keine gute Idee.