16-Jährige sollen künftig Lkw lenken dürfen

Die Transportbranche kämpft seit Jahren mit einem Fahrermangel, das Problem wird immer akuter. Die Interessensvertreter suchen jetzt neue Wege: „Es geht nicht nur um Fachkräfte, sondern generell um Arbeitskräfte. Es fehlt an Menschen, die arbeiten können“, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich. In den kommenden zehn Jahren werde die Branche im Straßengüterverkehr 25 bis 30 Prozent ihrer Mitarbeiter verlieren, weil diese in Pension gehen würden.

Umfeld hat sich geändert

Früher seien Fahrer oft in den Beruf „hineingestolpert“, weil sie Geld brauchten und rasch einen Job finden mussten. Damals hätte das Arbeitsumfeld und das Gehalt gestimmt, heute sei mehr Qualifikation gefragt. Klacska lässt daher gegenüber dem KURIER mit einer bemerkenswerten Forderung aufhorchen. „Wir wollen einen zweijährigen Lehrberuf Truckoperator.“