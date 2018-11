Lkw-Bauer bremsen bei Klimaschutz - EU droht mit hohen Strafen

„Das ist schon sehr effizient, wenn Sie den Lkw mit einem Pkw mit zwei Tonnen vergleichen“, sagt MAN-Trucks-Sprecher Manuel Hiermeyer zum KURIER. „Wir sagen, wir unterstützen diese Maßnahme, wenn sie technologisch machbar und wirtschaftlich tragbar ist. Wir investieren sehr viel Geld in E-Mobilität, so auch in Steyr.“

So lege MAN großen Wert auf sparsame Motoren, weil diese einen zentralen Wettbewerbsvorteil darstellen.