Schramböck: Heimische Unternehmen vor Übernahme schützen

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ( ÖVP) hat in einer Pressekonferenz am Donnerstag die Einführung einer Regelung zur Investitionskontrolle angekündigt. Beteiligungen aus Nicht-EU-Staaten über 25 Prozent sollen genehmigungspflichtig werden, in Schlüsselbereichen liegt die Grenze bei 10 Prozent. Es gehe darum, die heimischen Unternehmen und den Standort Österreich zu schützen.

Laut Schramböck sind Auslandsinvestoren in Folge der Corona-Krise auf "Shoppingtour" durch Europa. Es gehe nicht um Abschottung, sondern den Schutz der langfristigen Interessen als Wirtschaftsstandort, sowie auch der öffentlichen Investitionen.