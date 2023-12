EU-Streit um Schulden geht in nächste Runde: Wien und Berlin auf Linie

Es geht um Prozent- und Bruchzahlen, Stellen hinter dem Komma – aber im Grundsatz um eine Frage: Wie streng müssen EU-Mitgliedsstaaten in Zukunft mit Budgetdefiziten und Staatsschulden umgehen. Wie umstritten dieses Thema derzeit wieder in der EU ist, wurde auch beim jüngsten Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel deutlich. Nach nächtlichen Verhandlungen ging man am Freitag wieder ohne Einigung auseinander.

Grundsätze geklärt

„Der Teufel liegt im Detail“, meinte Deutschlands Finanzminister Christian Lindner. Grundsätzliche Fragen seien aber geklärt. So etwa die seit Jahrzehnten in der EU gehandhabten Obergrenzen für Budgetdefizite und Staatsverschuldung: Drei Prozent des BIP soll das jährliche Budgetdefizit eines Landes nicht überschreiten, 60 Prozent des BIP nicht die gesamten Staatsschulden.

