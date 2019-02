Lincoln Aviator & Polizeiauto Interceptor: SUV-Offensive von Ford

Während Ford in Europa Tausende Stellen streichen will, soll an einem US-Standort nun kräftig in die SUV-Fertigung investiert werden. Der zweitgrößte US-Autobauer kündigte am Donnerstag an, eine Milliarde Dollar (880 Mio. Euro) in den Ausbau zweier Werke in Chicago zu stecken und dort rund 500 neue Jobs zu schaffen.

Noch größere Geländewagen

Die Fertigungsstätten sollen ab März für die Produktion der neuen Modellversionen des Ford Explorer und des Lincoln Aviator sowie des Polizeiwagens Interceptor umgerüstet werden. Ford folgt damit seiner Strategie hin zu größeren Sportgeländewagen, die bei US-Kunden hoch im Kurs stehen und wegen höherer Gewinnspannen lukrativer sind.