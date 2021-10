Lieferprobleme sind auch ein innereuropäisches Problem

Wandere zuerst die Produktion ab, dann folge bald auch die Forschung, so Schramböck. In der IT- und Telekombranche sei dies so gewesen. "Jetzt sind wenigstens ein paar aufgewacht", verweist sie auf den European Chip Act, wonach mindestens 20 Prozent des Bedarfs auch in Europa produziert werden sollen. "Es gibt wenigstens ein Ziel." Allerdings, so bedauert sie, gebe es für den Aufbau solcher Produktionsstätten noch keine Ko-Finanzierung seitens der Kommission.

Arbeitsmarkt

Einen Standortnachteil orten die beiden am Podium anwesenden Manager auch im Fachkräftemangel. "Wir haben 250 offene Stellen, wir können sie mehr besetzen", klagt Kocher. Möglichkeiten sehe er durch Zuwanderung und bei Frauen. Wolf wiederum sieht das Problem bei zu geringen Anreizen, überhaupt arbeiten zu gehen. 2.550 Euro Arbeitslose (inklusive Zulagen) plus 11.000 Euro steuerfreien Zuverdienst im Jahr sei zu viel. "Arbeit muss wi9eder mehr wert sein als Nicht-Arbeiten."